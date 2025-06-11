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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد العاطي يؤكد على خطورة التدخلات الخارجية بسوريا ويدين الانتهاكات الإسرائـ يلية المتكررة

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
قسم التوك شو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وقوف مصر مع الشعب السوري لدعم الأمن والاستقرار في سوريا.

وشدد "عبد العاطي" على أهمية تحقيق الاستقرار المستدام في سوريا من خلال العمل على إشراك كافة القوى الوطنية السورية في العملية السياسية.

وأكد وزير الخارجية والهجرة، على أهمية مكافحة الإرهاب والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب حفاظًا على الاستقرار المستدام في سوريا.

وجدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، التأكيد على خطورة التدخلات الخارجية ويدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين التدخلات والانتهاكات الإسرائيلية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وأسعد الشيباني وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الشقيقة يوم الأربعاء، وذلك على هامش فعاليات منتدى أوسلو.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي استمع لشرح من الوزير السوري لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية داخل سوريا، والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مصر سوريا الشعب السوري الانتهاكات الإسرائيلية

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