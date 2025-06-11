وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم الاستقرار في الصومال في أقرب وقت ممكن

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء مع "حسين شيخ علي" مستشار الأمن القومي الصومالي، وذلك على هامش منتدى أوسلو لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصومال.



أشاد الوزير عبد العاطى بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط مصر والصومال، مشيراً إلى أهمية تعميق أواصر التعاون الثنائي ودفع أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد على أهمية العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما على ضوء نتائج منتدى الأعمال المصري الصومالي الذي عُقد في القاهرة في يناير ٢٠٢٥، فضلاً عن التطلع لمواصلة الاستفادة من الدورات التدريبية التي تقدمها الجهات المصرية المختلفة في العديد من المجالات لبناء القدرات.

كما أكد وزير الخارجية على أن مصر حريصة على المساهمة فى بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال في أقرب وقت ممكن على ضوء التزام مصر الدائم لدعم أمن واستقرار الصومال والذى يُعد جزءًا لا يتجزأ من استقرار المنطقة ككل.