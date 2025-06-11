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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين التدخلات والانتهاكات الإسرائيلية

لقاء بين وزير الخارجية والهجرة ووزير الخارجية السوري
لقاء بين وزير الخارجية والهجرة ووزير الخارجية السوري
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وأسعد الشيباني وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الشقيقة يوم الأربعاء، وذلك على هامش فعاليات منتدى أوسلو.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي استمع لشرح من الوزير السوري لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية داخل سوريا، والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، جدد الوزير عبد العاطي وقوف مصر مع الشعب السوري الشقيق، ودعم الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية تحقيق الاستقرار المستدام في سوريا من خلال العمل على إشراك كافة القوى الوطنية السورية في العملية السياسية، بما يعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا. كما أكد أهمية مكافحة الإرهاب والتعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب، حفاظًا على الاستقرار المستدام في سوريا. كما جدد الوزير عبد العاطي التأكيد علي خطورة التدخلات الخارجية وأدان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية واستمرار احتلال الأراضي السورية

وزير الخارجية وزير الخارجية والهجرة أسعد الشيباني بدر عبد العاطي السفير تميم خلاف سوريا الشعب السوري الشقيق

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