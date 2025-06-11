أقوى صفقة فى تاريخ القطبين.. هيثم فاروق يستعيد أمجاد الزمالك في ظل وجود التوأم

علق هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق، على دخول القلعة البيضاء في مفاوضات مع مدرب برتغالي جديد.

وكتب فاروق عبر حسابه الشخصي بموقع إكس: "أقوى صفقة فى تاريخ القطبين هى صفقة انتقال التوأم حسن إلى الزمالك، بعد 15 سنة تنتقل إلى المنافس المباشر وتحصل على 10 بطولات معهم، ‏والأهم من ذلك 3 دورى فى 4 سنوات، بالفعل هى صفقة القرن بلا نقاش".

الزمالك يراهن على مدرب برتغالي جديد لاستعادة البطولات



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إن هناك تفضيل للمدرسة البرتغالية بشأن التعاقد مع المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وأوضح مصدر بالزمالك أن هناك أكثر من مدرب برتغالي مرشح لتدريب الفريق يتقدمهم الكسندر سانتوس المدير الفني لفريق الجيش الملكي، بخلاف مدرب إسباني آخر.

وشدد المصدر على أن الزمالك يفضل المدرسة البرتغالية في ظل النجاحات التي حققها الفريق مع المدربين البرتغاليين.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بنادي الزمالك جلسة مع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف المدير الفين للفريق، بجانب ملف الصفقات الجديدة التي يسعى النادي للتعاقد معها في الموسم المقبل، بجانب تحديد ملف اللاعبين الراحلين عن النادي ليتم تسويقهم أو الاستفادة منهم في صفقات تبادلية.