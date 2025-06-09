3 سيارات مطافي للسيطرة على حريق بشونة كتان في زفتي بسبب ارتفاع الحرارة الجو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، منذ قليل، من إخماد حريق هائل اندلعت نيرانه بمفرش بشونة كتان بنطاق قرية شبراملس بدائرة مركز زفتي إثر ارتفاع درجة الحرارة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

اندلاع حريق شونه كتان



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران بشونة للكتان بسبب ارتفاع درجة الحرارة بنطاق دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



كما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق هائل قبل امتداده للمنازل المجاورة مما أسفر عن عدم سقوط مصابين جراء السيطرة وإخماد الحريق بالكامل .

تحرك أمني عاجل



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.