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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محامي فتاة بالقليوبية يكشف تفاصيل تعرضها للابتزاز والتهديد

التحرش
التحرش
رامي المهدي

قال محمد رشوان، محامي فتاة بالقليوبية التي تعرضت إلى  إفشاء أمور مخدشة بالشرف ونشر مقطع فيديو وتهديدها، أن المحكمة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وأكد، رشوان، في تصريحات لصدى البلد، أنه تم تقديم مذكرة للنيابة العامة بإحالة القضية إلى المحكمة لاتهامه بنشر فيديوهات وصور، مؤكدًا أن النيابة العامة قررت إحالة المتهم  إلى محكمة الجنايات محبوس، عقب القبض عليه.

قررت جهات التحقيق، إحالة شخص للمحاكمة لاتهامه بـ إفشاء أمور مخدشة بالشرف ونشر مقطع فيديو لفتاة في القليوبية.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم كريم .أ. أنه في غضون عام 2025 بمحافظة القليوبية هدد المجني عليها كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف ونشر مقطع فيديو وذلك بأن أرسل إليها رسائل نصية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي ( واتس اب) تتضمن عبارات تقوية بنشر ذلك المقطع المصور لإحدى السيدات ومصحوبة بطلب كتابي ألا وهو دفعها تسليم نقدي بمحادثتهم لقاء عدم نشر ذلك المقطع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم هدد المجني عليها سالفة الذكر بإنشاء مقطع فيديو لإحدى السيدات والملتقطة بمكان خاص وذلك لحملة على إعطائه مبالغ نقدية لقاء عدم نشره لذلك المقطع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهم بقصد العرض مقطع فيديو خادش للحياء العام، تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اعتدى على مبادئ القيم الأسرية للمجني عليها سالفة الذكر منتهكاً حرمة حياتها، استخدم حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي  واتس آب، بهدف ارتكاب الجريمة.

فتاة القليوبية تهديد نشر فيديوهات النيابة العامة اخبار الحوادث

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