تهديد واعتداء على الخصوصية.. تفاصيل ضبط شاب في واقعة ابتزاز فتاة بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، برئاسة المقدم مصطفي كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، من إلقاء القبض علي احد المتهمين ويدعي ك .أ علي خلفيه اتهامه بابتزاز إحدى الفتيات.

وكشف أمر الإحالة، عن تفاصيل شهادة الشاهد الثاني، مجري التحريات، حيث شهد أن تحرياته السرية، أكدت عن صحة الواقعة على نحو ما أوردته المجنى عليها بشهادتها وعلى قصد ارتكابه لذلك الفعل تهديد وابتزاز المجنى عليها لدفع مبلغ مالي .

وأكد مجري التحريات، في أمر الإحالة، أنه ثبت لتقرير الفحص الفني من أن مستخدم الهاتف في الواقعة هو خاص بالمتهم.

قال محمد رشوان، محامي، إن المحكمة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وأكد، رشوان، في تصريحات لصدى البلد، أنه تم تقديم مذكرة للنيابة العامة بإحالة القضية إلى المحكمة لاتهامه بنشر فيديوهات وصور، مؤكدًا أن النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات محبوس، عقب القبض عليه.

قررت جهات التحقيق، إحالة شخص للمحاكمة لاتهامه بـ إفشاء أمور مخدشة بالشرف ونشر مقطع فيديو مفبرك لفتاة في القليوبية.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم كريم .أ. أنه في غضون عام 2025 بمحافظة القليوبية هدد المجني عليها كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف ونشر مقطع فيديو وذلك بأن أرسل إليها رسائل نصية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي ( واتس اب) تتضمن عبارات تقوية بنشر ذلك المقطع المصور لإحدى السيدات ومصحوبة بطلب كتابي ألا وهو دفعها تسليم نقدي بمحادثتهم لقاء عدم نشر ذلك المقطع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم هدد المجني عليها سالفة الذكر بإنشاء مقطع فيديو لإحدى السيدات والملتقطة بمكان خاص وذلك لحملة على إعطائه مبالغ نقدية لقاء عدم نشره لذلك المقطع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهم بقصد العرض مقطع فيديو، تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اعتدى على مبادئ القيم الأسرية للمجني عليها سالفة الذكر منتهكاً حرمة حياتها، استخدم حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي واتس آب، بهدف ارتكاب الجريمة.