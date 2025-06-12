تهديد وابتزاز.. إحالة شخص متهم بإفشاء أمور مخدشة بالشرف لفتاة

قررت جهات التحقيق، إحالة شخص للمحاكمة لاتهامه بـ إفشاء أمور مخدشة بالشرف ونشر مقطع فيديو لفتاة في القليوبية.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم كريم .أ. أنه في غضون عام 2025 بمحافظة القليويبة هدد المجني عليها أماني أ. كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف ونشر مقطع فيديو وذلك بأن أرسل إليها رسائل نصية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي ( واتس اب) تتضمن عبارات تقوية بنشر ذلك المقطع المصور لإحدى السيدات ومصحوبة بطلب كتابي الا وهو دفعها تسليم نقدي بمحادثتهم لقاء عدم نشر ذلك المقطع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم هدد المجني عليها سالفة الذكر بإنشاء مقطع فيديو لإحدى السيدات والملتقطة بمكان خاص وذلك لحملة على إعطائه مبالغ نقدية لقاء عدم نشره لذلك المقطع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهم بقصد العرض مقطع فيديو والخاص بإحدى السيدات خادشة للحياء العام، تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اعتدى على مبادئ القيم الأسرية للمجني عليها سالفة الذكر منتهكاً حرمة حياتها، استخدم حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي واتس آب، بهدف ارتكاب الجريمة.