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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هاتف المتهم كشف المستور .. ننشر تقرير الفحص الفني في ابتزاز فتاة بالقليوبية

ابتزاز
ابتزاز
رامي المهدي

كشف تقرير الفحص الفني لتحريات الأجهزة الأمنية عن تفاصيل واقعة ابتزاز فتاة في القليوبية على يد شاب.

وأوضح تقرير الفحص الفني، أنه ثبت لتقرير الفحص الفني من أن مستخدم الهاتف  في الواقعة هو خاص بالمتهم.

وأكد، مجري التحريات، في واقعة ابتزاز فتاة في القليوبية،أن تحرياته السرية، أكدت عن صحة الواقعة على نحو ما أوردته المجنى عليها بشهادتها وعلى قصد ارتكابه لذلك الفعل تهديد وابتزاز المجنى عليها لدفع مبلغ مالي. 

وأسندت النيابة العامة، للمتهم كريم .أ. أنه في غضون عام 2025 بمحافظة القليوبية هدد المجني عليها كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف ونشر مقطع فيديو وذلك بأن أرسل إليها رسائل نصية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي واتس اب تتضمن عبارات تقوية بنشر ذلك المقطع المصور لإحدى السيدات ومصحوبة بطلب كتابي ألا وهو دفعها تسليم نقدي بمحادثتهم لقاء عدم نشر ذلك المقطع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم هدد المجني عليها سالفة الذكر بإنشاء مقطع فيديو لإحدى السيدات والملتقطة بمكان خاص وذلك لحملة على إعطائه مبالغ نقدية لقاء عدم نشره لذلك المقطع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهم بقصد العرض مقطع فيديو، تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اعتدى على مبادئ القيم الأسرية للمجني عليها سالفة الذكر منتهكاً حرمة حياتها، استخدم حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي  واتس آب، بهدف ارتكاب الجريمة.

تقرير الفحص الفني الأجهزة الأمنية فتاة القليوبية اخبار الحوادث ابتزاز فتاة

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