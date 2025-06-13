كسر هاتفها.. التحريات تكشف تفاصيل اعتداء سائق ميكروباص على سيدة بالمعصرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق ميكروباص لقيامه بالاعتداء على سيدة بالسب ومحاولة تكسير هاتفها.

وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن السيدة عاتبت السائق على تقطيع خط السير في الطريق ونشبت بينهما مشادة وحاولت تصوير الواقعة فقام السائق بسبها ومحاولة تكسير هاتفها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من سيدة اتهمت فيه سائق ميكروباص بالتعدي عليها ومحاولة تكسير هاتفها.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة ونجحت في القبض على السائق وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.