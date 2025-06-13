الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على أفراد أمن شركة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلالهما قيام بعض الأشخاص بترويع أفراد أمن إحدى شركات المقاولات بالقاهرة مستخدمين سيارتين ، والتعدى عليهم بالضرب وإطلاق أعيرة نارية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 يونيو الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (فردى أمن إدارى بشركة مقاولات) بتضررهما من 3 أشخاص "مالكين لإحدى شركات المقاولات" لقيامهم بالتعدى عليهما وعلى باقى أفراد الأمن بالضرب حال تواجدهم بقطعة أرض تابعة للشركة محل عملهم للحراسة وإطلاق أعيرة نارية عليهم لإرهابهم دون حدوث إصابات ، لوجود خلافات بين الشركتين حول ملكية قطعة الأرض المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم فى حينه ، وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – فرد محلى - السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.