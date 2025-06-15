بدء توافد طلاب الثانوية العامة بالقليوبية على لجان الامتحانات

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية بدء توافد الطلاب لأداء امتحانات آخر العام في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية كلامنهم ساعة ونصف.



وأعلن مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه عقد لقاءا تنسيقيا مع مسؤولى مديريات الأمن والصحة والتموين وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لبحث استعدادات محافظة القليوبية لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث أكد وكيل وزارة التعليم أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع المديريات استعدادًا للامتحانات.



وأوضح انه تقرر تزويد كل لجنة بزائرة صحية تحت إشراف طبى كامل، والتعاقد مع مديرية التموين بالقليوبية لتوفير وجبة جافة لذوى الاحتياجات الخاصة «المكفوفين»، والتنسيق مع شركة الكهرباء للتوصية بانتظام التيار الكهربائى في المدارس التي بها لجان امتحانات الثانوية العامة منعا للقطع المفاجئ.



و يؤدى امتحانات الثانوية العامة في القليوبية نحو 50 ألفا و301 طالب وطالبة نظام جديد في 102 لجنة ويؤدى 3 آلاف و966 طالبا وطالبة الامتحانات نظام قديم في 23 لجنة إلى جانب لجنة واحدة لذوى الاحتياجات الخاصة «مكفوفين» بها 7 طلاب كما تم تجهيز 24 استراحة للملاحظين والمراقبين منهم 12 رجال و12 سيدات.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على عدم السماح بوجود أو استخدام أية وسائل أو طرق قد تساعد على الغش؛ لضمان نجاح الامتحانات وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.



وأوضح أن هناك إجراءات تأمينية مشددة سيتم اتخاذها لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل ناجح ومنظم، مع تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل خروج الامتحانات بشكل جيد يليق بمكانة العملية التعليمية ويحقق مبدأ العدالة والنزاهة، بعيدًا عن أية مخالفات أو محاولات غش.