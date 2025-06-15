فرحة بين طلاب الثانوية العامة بالقليوبية عقب انتهاء أول يوم من الامتحانات

سادت فرحة بين طلاب الثانوية العامة بالقليوبية عقب الانتهاء من أول أيام الامتحانات فى مادتى التربية الوطنية والتربية الدينية.



وتفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية يرافقه مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لجان امتحانات الثانوية بعدد من المدارس بكفر شكر وبنها للاطمئنان على سير الإمتحانات

وتابع "المحافظ" أداء الطلاب للإمتحانات والتي جرت في أجواء من الهدوء والإنضباط داخل اللِجان، وسط تيسير كامل للعمل داخل اللجان، كما اطمئن على أداء الطلبة لإمتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، مُطمئناً أولياء أمور الطلاب بأن الإمتحانات تسير بسهولة ويُسر.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات والإستعدادات اللازمة من خلال تقديم كافة أوجه الدعم ورفع درجة الإستعدادت القصوى بكافة القطاعات المعنية وتجدر الإشارة إلى أنه تم تجهيز 104 لجنة أساسية يؤدي بها 50 ألفاً و 213 طالباً وطالبة الإمتحانات هذا العام.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية لضمان جاهزية اللجان والنظافة العامة وتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات مع الالتزام بتوقيتات دخول الطلبة للِجان وتسليم أوراق الامتحانات للطُلاب في المواعيد المحددة وتوفير بيئة آمنة ومُنظمة تضمن سير الامتحانات بسلاسة وشفافية.

وأكد على ضرورة توافر المراوح والإضاءة الجيدة داخل جميع اللجان، مع جاهزية فرق الطوارئ في مُختلف القطاعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان، بالإضافة إلى توفير مولدات كهرباء احتياطية بجوار كل لجنة على مستوى المحافظة للتعامل الفوري حال حدوث أي طارئ، مع تأجيل كافة أعمال الصيانة على مستوى المحافظة لعدم انقطاع التيار الكهربائي طوال فترة الامتحانات.

ووجه المحافظ، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالمحافظة، بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة داخل مقار اللجان لضمان سير الامتحانات في سهولة وأمان، وكذلك سرعة الانتهاء من تجهيز الاستراحات المُخصصة لاستقبال المُشاركين في أعمال الامتحانات من خارج المحافظة، مع توفير جميع وسائل الراحة لاستقبال المراقبين ورؤساء اللجان، مؤكدا على توفير المرافق والخدمات الأساسية بهذه الاستراحات.