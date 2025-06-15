محافظ القليوبية يتفقد غرفة عمليات لجان الثانوية العامة

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، غرفة عمليات لجان الشهادة الثانوية العامة المنعقدة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة يرافقه مصطفى طه عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتأتي هذه الزيارة للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول، حيث يؤدي الطلاب اليوم مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.



وأكد المحافظ خلال جولته أنه تم تجهيز 104 لجنة أساسية على مستوى المحافظة، تستوعب 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات هذا العام.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة امتحانية ملائمة وآمنة للطلاب، بما يضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة ودون أي معوقات.



وشدد محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين، مؤكداً على أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات وتلقي أي بلاغات أو استفسارات والتعامل معها فوراً لضمان انتظام سير العملية التعليمية.