إحالة 4 طلاب بالثانوية العامة للتحقيق بسبب أعمال شغب في القليوبية

قرر رئيس لجان الامتحانات بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إحالة 4 طلاب من لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة كفر شكر الرسمية للغات للتحقيق.



جاء ذلك بسبب أعمال شغب وفوضى داخل اللجان خلال فترة الاستراحة ما بين امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، وتم التدخل والسيطرة على الموقف وفرض السيطرة ودخولهم إلى اللجان.

وكان قد تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، غرفة عمليات لجان الشهادة الثانوية العامة المنعقدة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، يرافقه مصطفى طه عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم.

تأتي هذه الزيارة للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول، حيث يؤدي الطلاب اليوم مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.