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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد للمتهم بإنهاء حياة زوجته خنقا لشكه في سلوكها بالقليوبية

حبس المتهم
حبس المتهم
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لسائق توك توك لاتهامه بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب خنقا، وذلك لشكه في سلوكها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.


 صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
وأحالت النيابة العامة المتهم:- "إسلام ع ن ع"، في الجناية رقم 28504 لسنة 2024 ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم 1940 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قتل المجني عليها "فيفيان ابراهيم عماد" عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم علي ذلك وبيت النية وأعد لهذا الغرض حبل وما ان ظفر بها حتى عاجلها بعدة ضربات وكيل يديها وارجلها وضغط بيده علي عنقها خانقا اياها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت التحريات أنها دلته لتشكك المتهم الدائم في سلوك المجنى عليها، وحال دلوفه لمسكنه تناهى الى سمعه تحدث زوجته مع رجل مجهول: فتيقن من خيانتها له، وحال معاتبته لها، إشتد الحديث فيما بينهم بتعدى عليها بالضرب وكبل أيديها وأرجلها وحال إستغاثتها قام بتطويق عنقها بيده حتى زهقت روحها.

القليوبية محكمة شبرا الخيمة

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