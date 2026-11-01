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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي وتروسيكل بالوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه

أُصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بقرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، دون وقوع وفيات، فيما جرى تحويل مصابين اثنين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بقرية المعصرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد عادل عبدالله، 30 عامًا، وعلاء محمود عبدالعال، 42 عامًا، وأحمد مجدي عبدالله محمد، 27 عامًا، ومحمد جمال محمد منصور، 36 عامًا، وعادل عبدالله محمد، 61 عامًا، وأحمد صابر سفينة، 27 عامًا، من أبناء قرية المعصرة.

وقرر الفريق الطبي تحويل المصابين محمد عادل عبدالله وأحمد مجدي عبدالله محمد إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج، فيما استدعت حالة المصاب عادل عبدالله محمد دخوله العناية المركزة بمستشفى الداخلة العام، ويخضع المصابون الثلاثة الآخرون للعلاج والملاحظة الطبية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما انتقلت معدات الوحدة المحلية وقوات المرور إلى موقع الحادث لرفع آثاره وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق.

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