السيطرة على حريق شب فى منزلين بكفر شكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، من السيطرة علي حريق عشة وسقف منزلين بدائرة مركز شرطة كفر شكر، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية ، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، بورود بلاغ من مواطن بحريق منزل بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارة اسعاف لمكان الواقعة بقيادة المقدم نبيل غيث وملازم اول محمود عبدالرحيم، وجرى الدفع بسيارات إطفاء، وبمجهود وفضل رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، وإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق في عشه علي مساحه 80 متر وتم تطاير النيران لمنزلين مجورين، والحريق في السقف علي مساحه 200 متر، بمنطقة كفر الشهاوي خاطر بدائره مركز كفر شكر، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتقوم حاليا قوات الحماية المدنية بعمليات التبريد لمنع نشوب الحريق مرة أخرى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.