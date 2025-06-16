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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد لشقيقين أنها حياة نجل عمهما خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكى، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد لشقيقين، لاتهامهما بقتل نجل عمهما، وشروعهما في قتل آخر، وحيازتهما أسلحة نارية وعدد من الذخائر دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23368 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2159 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ص ع"، 22 سنة، عامل بمخزن خشب، وشقيقه "محمود ص ع"، 28 سنة، مقيمان شارع أرض التراب بهتيم شبرا الخيمة ثاني محافظة القليوبية، لأنهما بتاريخ 29 / 5 / 2024، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمود ماضي عبد النبي إبراهيم، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين توجها إلى المجني عليه لإثنائه عن المشاجرة، وبحوزة كل منهما سلاحاً نارياً "فرد خرطوش"، مذخر، اعتادا حمله فتشادا معه كلاميا، فأشهر الأول سلاحه الناري وعاجله بطلقة في صدره قاصداً من ذلك قتله، والأخر إلى جواره يشد من أزره فأحدثا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات. 
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرعا في قتل المجني عليه "حاتم عصمت محمد صالح"، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن ولد الغضب لحظيا بهما نية قتل المجني عليه محمود ماضي عبد النبي إبراهيم، فأطلق المتهم الأول صوبه طلقة نارية من سلاح بيده أصابته وتجاوزته إلى إصابة المجني عليه حاتم عصمت محمد صالح، قاصداً منها القتل والمتهم الثاني إلى جواره، للحول دون إغاثة المجني عليه حاتم عصمت محمد صالح، وقد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز كلا منهما بغير ترخيص ذخائر "طلقات"، مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه، كما أحرز كلاً منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش".

القليوبية محكمة شبرا الخيمة

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