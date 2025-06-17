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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السبت المقبل.. "الجبهة الوطنية" يعرض رؤيته في خدمة المواطن بمؤتمر بالقليوبية

الجبهة الوطنية
الجبهة الوطنية
حسن رضوان

تستضيف  محافظة القليوبية  السبت المقبل ٢١ يونيو أول مؤتمر شعبي حاشد لحزب الجبهة الوطنية  بمدينة بنها بمشاركة الآلاف من المواطنين من مختلف مراكز ومدن المحافظة، في حدث سياسي بارز يعكس تنامي الحراك الحزبي والشعبي على الساحة الوطنية.

وذلك بحضور  الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب و القصير الأمين العام و النائب أحمد رسلان  أمين التنظيم بالحزب وم.مصطفى مجاهد امين القليوبية وم.فتحى دسوقى امين التنظيم بالمحافظة إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة

كما يشهد المؤتمر حضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وعدد من الوزراء، وذلك في إطار دعم جهود الحزب لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وطرح رؤيته للمستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إطار الجمهورية الجديدة.

وقال  المهندس مصطفى مجاهد أمين حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية راعى المؤتمر:


إن هذا الحدث انطلاقة قوية لعمل الحزب الجماهيري داخل المحافظة، ورسالة واضحة على التلاحم بين القيادة السياسية والحزبية والجماهير من أجل مستقبل أفضل يقوم على أسس المشاركة والتنمية والحوار المجتمعي الحقيقي.


وأضاف مجاهد أن المؤتمر سيتضمن كلمات مهمة لقيادات الحزب حول رؤية “الجبهة الوطنية” في خدمة المواطن المصري، مع استعراض أبرز المحاور التي يعمل الحزب على تنفيذها في المرحلة المقبلة وعلى رأسها دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وتفعيل الدورين الرقابي والتشريعي بما يخدم قضايا الوطن والمواطن.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن خطة الحزب لتكثيف وجوده الميداني وتعزيز جسور الثقة مع الشارع المصري، تنفيذًا لتوجيهات قيادته السياسية بضرورة أن يكون الحزب صوتًا حقيقيًا لطموحات وآمال المواطنين في مختلف المحافظات. 

القليوبية الجبهة الوطنية عاصم الجزار محافظ القليوبية

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