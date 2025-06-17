رئيس وزراء بريطانيا: ترامب لن يتدخل في الصراع الإيراني الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء بإن الرئيس الأمريكي ترامب أكد عدم تدخله في الصراع الإيراني الإسرئيلي خلال لقاء جمعه بترامب على هامش قمة مجموعة السبع.

وأضاف ستارمر بإن مجموعة السبع تدعو للتهدئة،واحتواء الصراع الإيراني الإسرائيلي بدلا من تصاعد وتيرة الحرب بين الطرفين في منطقة الشرق الأوسط.

وإندلعت الحرب الحالية بالمنطقة بسبب الاعتداء الإسرائيلي على الدولة الإيرانية،وهو ما وصفه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بإنه انتهاك واضح للقانون الدولي باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية واغتيال العلماء النوويين.

وتوعد الرئيس الإيراني بزشكيان إسرائيل بالرد الذي سيجعل إسرائيل تندم على أفعالها الحمقاء بهجومها الذي تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين الإيرانيين من الأطفال والنساء.