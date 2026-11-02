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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تبحث مع السفير النمساوي بالقاهرة ورؤساء الشركات النمساوية تعزيز التعاون المشترك

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جورج بوستينجر، سفير جمهورية النمسا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، والذي ضم عددًا من رؤساء وممثلي الشركات النمساوية ووكلائها وشركائها في مصر.

 وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات النمساوية في مجالات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

تعزيز علاقات التعاون

وفي مستهل اللقاء، رحبت الوزيرة بالسفير النمساوي والوفد المرافق، مؤكدة أهمية تعزيز علاقات التعاون بين مصر والنمسا، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع الشركات النمساوية، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية في دعم جهود الدولة لتطوير قطاع المرافق.

وأكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، والعمل على تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فرص التعاون الممكنة

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون الممكنة مع الشركات النمساوية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة المخلفات، إلى جانب بحث فرص إقامة شراكات مع الشركات والجهات المصرية، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية.

ومن جانبه، أعرب السفير النمساوي وممثلو الشركات النمساوية عن تقديرهم لجهود الدولة المصرية في تطوير قطاع المرافق، واهتمامهم بتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، واستكشاف فرص المشاركة في المشروعات المستقبلية بالقطاع.

وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين، ودراسة فرص التعاون المقترحة بما يسهم في إقامة شراكات ناجحة وتحقيق المصالح المشتركة.

الإسكان المجتمعات العمرانية الشركات النمساوية توطين الصناعة الخبرات الدولية

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