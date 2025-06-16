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بريطانيا تطلب من رعاياها في إسرائيل تسجيل بياناتهم لتوجيه أي مساعدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تطلب من رعاياها في إسرائيل تسجيل بياناتهم لتوجيه أي مساعدة

بريطانيا
بريطانيا
محمد عبد المعز

وجهت الدولة البريطانية اليوم الإثنين تنويها إلى رعاياها مزودوجي الجنسية في إسرائيل من أجل تسجيل بياناتهم لدى السفارة البريطانية،واستعداد الدولة البريطانية لتوجيه أي مساعدة يحتاجونها أو تلبية طلباتهم حسب وكالة رويترز.

وكان حذر الجيش الإيراني،والحرس الثوري الشعب اليهودي في تل أبيب بإنها لن تصلح للعيش مطالبهم بالمغادرة الفورية،وعدم السماح لنتنياهو باستخدامهم كدروع بشرية لتحقيق الأفكار المتطرفة لمجرم الحرب نتنياهو.

نتنياهو يستقل طائرة جناح صهيون لإدارة إسرائيل عند التعرض لضربة نووية صباح الاعتداء على الإيران

وعند إندلاع الحرب الإسرائيلية ضد إيران سافر نتنياهو بطائرة جناح صهيون إلى اليونان خوفا من رد الضربة الإيرانية التي قد تكون نووية مضحيا بالمدنيين من أجل إشعال حرب نهاية العالم هرمجدون وفقا لمعتقدات نتنياهو،وطائرة جناح صهيون التي استقلها نتنياهو مخصصة لإدارة إسرائيل من الجو حالة تعرضها لضربة نووية.

بريطانيا تلبي طلبات رعاياها في إسرائيل وتطلب بياناتهم

في إتجاه آخر ومع وجود رغبة لدى بعض المواطنين اليهود مزدوجي الجنسية في إسرائيل،ورغبتهم في السفر للابتعاد عن الحرب التي يورطهم بها نتنياهو،وبدون هدف قامت إدارة نتنياهو بإخلاء كافة المطارات الإسرائيلية من الطائرات،وإرسالها لليونان وقبرص وكذلك إبعاد السفن الإسرائيلية من الموانئ لمنع  الشعب الإسرائيلي من السفر للخارج،ويأتي التنويه البريطاني لتوفير أي طلب لدى مواطنيها المحتجزين لدى نتنياهو. 

الدولة البريطانية رعاياها مزودوجي الجنسية إسرائيل تسجيل بياناتهم السفارة البريطانية لتوجيه أي مساعدة

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