بريطانيا: إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها.. والحرب لن تقضي على "إيران النووية"

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الاثنين أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، مؤكدا في الوقت نفسه أن أي عمل عسكري لا يمكن أن ينهي البرنامج النووي الإيراني.

وتحدث وزير الخارجية البريطاني في مجلس العموم، مقدمًا آخر المستجدات حول الوضع في إيران وإسرائيل، بحسب ما أوردته إذاعة بي بي سي.

وقال لامي إن الحكومة البريطانية تطلب من جميع الرعايا البريطانيين في إسرائيل "تسجيل وجودهم" لدى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) للاطلاع على آخر المستجدات حول الوضع ومغادرة البلاد.

وأضاف: "أريد أن أكون واضحًا، لم تشارك المملكة المتحدة في الضربات ضد إيران هذا عمل عسكري نفذته إسرائيل"، مضيفا أن "أي عمل عسكري لا يمكن أن يضع حدًا لقدرات إيران النووية".

وأشار الوزير البريطاني إلى أن: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومواطنيها، لكن أولويتنا الآن هي خفض التصعيد".

وقال "رسالتنا إلى كل من إسرائيل وإيران واضحة: تراجعا، وضبط النفس، وتجنبا الانجرار أكثر فأكثر إلى صراع كارثي لا يمكن لأحد السيطرة على عواقبه".

وفي ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، أصابت صواريخ إيرانية مصفاة نفط في مدينة حيفا الشمالية لليلة الثانية على التوالي.

أعلنت خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن القصف أسفر عن مقتل ثلاثة عمال، وإشعال حريق كبير، وإلحاق أضرار بمبنى، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قصف الطيران الإسرائيلي التلفزيون الإيراني الرسمي، وتسبب في انقطاع البث المباشر وظهرت المذيعة في لحظة القصف وظهر الأدخنة والغبار الذي أجبرها على ترك مقدعها الذي كانت تخاطب المشاهدين وهي جالسة عليه، قبل أن تعود مجددا لممارسة عملها.