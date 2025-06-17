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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمير شاهين يكشف كواليس عودة شقيقته من بغداد وسط التصعيد الإقليمي

امير شاهين
امير شاهين
منار نور

أبدى الفنان أمير شاهين ارتياحه الشديد عقب عودة شقيقته الفنانة إلهام شاهين إلى القاهرة بسلام، بعد أن ظلّت عالقة في العاصمة العراقية بغداد برفقة الإعلامية هالة سرحان، إثر تعليق الرحلات الجوية نتيجة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

وفي مداخلة له مع برنامج "ET بالعربي"قال أمير: "الحمد لله وصلت بالسلامة، وعدت علينا يومين صعبين، لكن ربنا ستر."*موضحًا أن "الوضع في العراق لم يكن يشكل خطرًا مباشرًا، وكان هناك اهتمام كبير بإلهام وهالة، لكن القلق كان من تفاقم الوضع وإغلاق المجال الجوي بشكل أطول."

واختتم تصريحه قائلاً: "الحمد لله، الأزمة مرت على خير، وربنا رجّعهم بالسلامة."
 

كواليس عودة الهام شاهين :

 

وقالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة” المذاع على قناة “ أون”، :" كان هناك كم كبير من الصواريخ في سماء العراق وأول مرة أشوفها".

وتابعت إلهام شاهين :" إحنا كنا رايحين مؤتمر نسائي تحت رعاية الدولة ورئيس الوزراء العراقي، ، وكان به نساء من كافة الوطن العربي ومن إيطاليا، وكان مؤتمر رائع، وكان يتحدث عن القوى الناعمة وتأثيرها والمخاطر التي تمر بها، سواء الإعلاميات اللاتي يقمن بتغطية الحروب مثل شيرين أبو عاقلة وغيرها من الشهيدات، بالإضافة لدور الفن في مكافحة الإرهاب، وهذا جزء يخصني من خلال عملي في بطلوع الروح، وكيف يؤثر الفن في إزالة الإرهاب من العقول."


وأكملت :"بعد الانتهاء من كلمتي توجهنا لاستكمال عدد من اللقاءات ، وكان آخر يوم المؤتمر، وكان من المفترض أن يكون في نهاية اليوم لقاء مع رئيس الوزراء العراقي، ولذلك تأجل اللقاء، ولم نعرف السبب، وفي يوم الجمعة تفاجأنا بإغلاق المجال الجوي للعراق وأُغلق المطار."


واصلت:"العراق ليست في حرب أو خطر، وهي بلد جميلة وشهدت تطورات كبيرة وبها أماكن سياحية جميلة، والناس اهتموا بنا للغاية، لكن الشيء المقلق كان أني مش عارفة أرجع بلدي أمتى."


ولفتت  إلى  أن كمية الصواريخ التي شوهدت في السماء  كانت تضيء الليل لدرجة أن الساعة 2 بليل  كانت السماء مضاءة وكأنها  في النهار ".

الهام شاهين القاهرة الاوضاع الاقليمية هالة سرحان

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