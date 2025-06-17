أحمد موسى: ترامب صرح بأنه لن يقتل المرشد الأعلى لإيران الآن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع إيران تحت الضغط، موضحًا أن إيران تستمر في ضرب إسرائيل بكامل قوتها، ولكنها ستواصل الهجمات لفترة قصيرة فقط، متسائلًا: "ماذا بعد؟".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ترامب صرح بأنه لن يقتل المرشد الأعلى لإيران الآن، مشيرًا إلى أن معنى حديثه أن اغتيال المرشد قد يحدث خلال الفترة القادمة.



وأضاف أن الأمريكيين والإسرائيليين يسعون لإحداث فوضى داخل إيران، وإذا كان اغتيال المرشد سيؤدي إلى إسقاط النظام، فلن يترددوا في ذلك، مشيرًا إلى أن المجتمع الإيراني مليء بالأطياف المختلفة.