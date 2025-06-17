أحمد موسى: أمريكا والغرب لن يسمحا لإيران بامتلاك السلاح النووي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل تريد تغيير النظام في إيران بنظام موالي لأمريكا وللغرب ولهم، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي يحرم الشعب الإيراني من البنية التحتية من أجل الضغط على النظام.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم، أن مليارات الدولارات انفقتها إيران على البرنامج النووي، متابعا أن أمريكا والغرب لن يسمحا لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب أكبر حقل للغاز في إيران وهو من أكبر الحقول في العالم، لافتا إلى أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية مستمرة بقوة حاليا.

