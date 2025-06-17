أحمد موسى: مينفعش حد ينتصر في حرب إيران وإسرائيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يجب أبدًا أن تنتصر إسرائيل أو إيران في الحرب الدائرة بينهما منذ يوم الجمعة الماضية، وهذا ليس كلام غريب وإنما حقيقة.

وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه إذا انتصرت إيران ستذهب لامتلاك سلاح نووي يهدد المنطقة والإقليم.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه حال انتصار إسرائيل على إيران في الحرب الجارية حاليا فإنها سوف تتسيد المنطقة، موضحا أن النووي هو سلاح ردع.

وأردف أن طهران هددت بالأمس على لسان الحرس الثوري بأنهم سوف يشنون أضخم هجوم في التاريخ على إسرائيل، ودخل 5 مليون إسرائيلي للملاجئ وكذلك نتنياهو.

وأكد أن قادة الدول السبع «ضربوا أخماس في أسداس»، بعد التهديدات الإيرانية وقالوا إنهم سيستخدمون أسلحة حديثة لأول مرة، ولكن ما حدث هو العكس، حيث كان عدد قليل من الصواريخ مقارنة بالليلة السابقة.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن تأثر الرد والهجوم الإيراني على إسرائيل بسبب تصريح ترامب عن ضرورة إخلاء العاصمة طهران من سكانها والبالغ عددهم 13 مليون نسمة.