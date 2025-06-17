دعاء مؤثر لطلاب الثانوية العامة.. ووصايا ثلاث قبل دخول الامتحان

وجه الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب جامع عمرو بن العاص، رسالة دعم ودعاء لأبناء مصر من طلاب الثانوية العامة وطلاب المعاهد الأزهرية، داعيا أولياء الأمور إلى الإكثار من الدعاء لأبنائهم، ومؤكدًا أن التوفيق بيد الله وحده، بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في المذاكرة والتحصيل.

وقدّم الشيخ مصطفى عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، ثلاث وصايا وصفها بـ"الذهبية" للطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، موضحا: "أوصي كل طالب وطالبة أن يقول قبل مغادرة المنزل متوجهًا إلى اللجنة: {رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا}، وعند استلام ورقة الأسئلة يقول: {رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي}، وقبل البدء في الإجابة يقول: {يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين}".

وأضاف: "أبناؤنا ليسوا وحدهم، نحن في ظهرهم بالدعاء والدعم، الأُسر، والمدارس، والدولة بأسرها، تنتظر منهم الطبيب والمهندس والمعلم والعالم، فليطمئنوا ما داموا قد أدّوا ما عليهم، وأحسنوا الاستعداد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً".

ودعا الشيخ مصطفى عبد السلام بدعاء مؤثر: "اللهم وفق طلابنا، اللهم افتح لهم أبواب الفهم، وارزقهم صفاء الذهن، وسرعة الحفظ، وسداد الإجابة، اللهم اجعل تعبهم رفعة ونجاحا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للخير، وحقق لهم ما يتمنون بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين".



