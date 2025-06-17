ترامب: لن نقضي على خامنئي

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة اليوم الثلاثاء على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي عن المرشد الإيراني على خامنئ بإن الولايات المتحدة الأمريكية.

تعلم مكان اختباء المرشد الإيراني على خامنئي لكنها لن تقضي عليه وهو آمن.

وجاءت تغريدة الرئيس الأمريكي عقب ظهور نتنياهو بوسائل الإعلام الأمريكية في حوار مع أيه بي سي نيوز الأمريكية داعيا لاغتيال المرشد الإيراني خامنئي بحجة تحقيق التهدئة،واحتواء التوتر بالشرق الأوسط.

لكن يرفض الرئيس الأمريكي ترامب سياسة الاغتيالات الإسرائيلية ويفضل المفاوضات الدبلوماسية على إزهاق الأرواح البريئة،وأكد رئيس الوزراء البريطاني ستارمر بإن ترامب لن يتدخل بالصراع الإيراني الإسرائيلي داعيا للتهدئة بين الطرفين.