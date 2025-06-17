مران مفتوح لـ بالميراس البرازيلي استعدادا لمواجهة الأهلي

يستعد فريق بالميراس البرازيلى لمواجهة الاهلي في ثاني جولات دور المجموعات بكاس العالم للاندية

وخاض الفريق مران مفتوح صباح اليوم الثلاثاء في جرينزبورو بالولايات المتحدة الأمريكية بكامل تشكيلته، استعدادًا لمباراته ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.



واكدت شبكة جلوبو البرازيلية أن المران كان مفتوحا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة حيث شهد تدريبات بدنية

وسيخوض الفريق مرانًا آخر مغلقًا مساء اليوم الثلاثاء وآخر صباح الأربعاء قبل السفر إلى نيوجيرسي بعد الظهر

ومن المتوقع ان بخوض بالميراس المباراة امام الاهاي بتشكيل مكون من

ويفرتون؛ جياي وجوستافو جوميز وموريلو؛ فيليبي أندرسون، أنيبال مورينو، ريتشارد ريوس وبيكيريز؛ إستيفاو، ماوريسيو وفيتور روكي (فلاكو لوبيز) .



