ضربة موجعة لـ ريال مدريد قبل مواجهة الهلال السعودي في مونديال الأندية

يواجه ريال مدريد الإسباني خطر فقدان نجمه الفرنسي كيليان مبابي في مباراة الفريق الافتتاحية بكأس العالم للأندية لكرة القدم أمام الهلال السعودي غدا الأربعاء بعد غيابه عن التدريب بسبب المرض اليوم الثلاثاء.

وبحسب تقارير صحفية، فإن مبابي مصابا بحمى شديدة، وعلى الرغم من عدم استبعاده رسميا، فإن مشاركته أمام الهلال "موضع شك كبير".

وكان من الممكن أن يكون الواعد البرازيلي إندريك بديلا، لكنه تعرض لإصابة في الساق خلال مباراة إشبيلية في الدوري لإسباني الشهر الماضي.

أرقام مميزة لـ مبابي مع ريال مدريد

ولعب مبابي دورا رئيسيا مع ريال مدريد في الموسم المنقضي، وسجل 31 هدفا ليتوج بجائزة هداف الدوري الإسباني بعدما انضم من باريس سان جيرمان في الصيف الماضي.

ريال مدريد يعد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، بعدما سيطر على كرة القدم الأوروبية في العِقد الماضي وفاز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأعلن ريال مدريد مؤخرًا التعاقد مع المدرب تشابي ألونسو لقيادة الفريق خلفًا للإسباني تشابي ألونسو.