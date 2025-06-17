بعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي.. أسطورة إيطاليا يفاجئ ميسي بهدية تاريخية

تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، هدية مميزة من أسطورة كرة القدم الإيطالية روبرتو باجيو، عقب لقاء فريقه ضد الأهلي، فجر الأحد الماضي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ومنح باجيو ميسي قميصًا ارتداه خلال كأس العالم 1994، وكان ميسي متأثرًا بشكل واضح بهذه البادرة وشارك اللحظة بفخر على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعليق ميسي على هدية باجيو

كتب ميسي عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “يا لها من زيارة رائعة! شكرًا لك يا روبرتو على هذه الهدية المميزة والقيّمة وعلى الحوار الرائع الذي تبادلناه، أنت نجم وأسطورة كروية تاريخية، سيسعدنا دائمًا الترحيب بك كلما رغبتَ في زيارتنا!”.

من جانبه رد باجيو قائلًا “من دواعي سروري وشرف لي أن ألتقي بك صديقي”.

يذكر أن إنتر ميامي تعادل سلبيًا مع الأهلي في افتتاح مونديال الأندية، في مباراة كان المارد الأحمر طرفها الأفضل.