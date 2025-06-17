خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن أزمة الزمالك مع زيزو

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح، عن تطورات جديدة في أزمة نادي الزمالك مع اللاعب أحمد سيد "زيزو"، نجم النادي الأهلي، مؤكداً أن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تتجه مبدئيًا لرفض الاستئناف المقدم من القلعة البيضاء.

وكتب العمايرة عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "مبدئيًا، لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم سترفض استئناف نادي الزمالك ضد قرار لجنة الانضباط، التي قضت بعدم اختصاصها بنظر شكواهم ضد زيزو".

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد اللاعب أحمد سيد زيزو، قبل أن تقر لجنة الانضباط بعدم اختصاصها في نظر القضية، ما دفع إدارة الزمالك لتصعيد الأمر إلى لجنة الاستئناف