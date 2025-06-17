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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل اللاعبين: فوجئنا بإعلان الزمالك فشل انتقال زيزو لنيوم

زيزو
زيزو
حسن العمدة

أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين، أن مفاوضات نادي نيوم السعودي لضم زيزو من الزمالك تجمدت بعد وضع شرط الـ5 مليون دولار، وهو مبلغ يسدده اللاعب حال انتهاء عقده مع الفريق السعودي، وعودته لنادي آخر في مصر، وهو شرط غير قانوني.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: إبراهيم عبدالله مستشار نادي الزمالك تدخل مرة آخرى لمحاولة إعادة المفاوضات وتم التواصل مجددًا مع نادي نيوم واستطعنا تقريب وجهات النظر، وعادت المفاوضات مجددًا.. ولكن لم تكتمل الصفقة في ظل تمسك مسئولي النادي ببعض الشروط.

وأضاف: كان الموضوع قريب من الحسم ويتبقى 24 ساعة فقط على انتقال زيزو إلى نيوم، ولكن فوجئنا بما قام به مسئولي الزمالك بالإعلان الرسمي عن رفض رحيله، وإبراهيم عبدالله كان يرى أن إتمام الصفقة لصالح النادي، وكان كل شئ جاهز على الكشف الطبي، وفوجئنا بتوقف كل شئ، ولا أحد يعرف الأسباب حتى الآن.

وأكمل: كلام ميدو عن رفض نيوم دفع مبلغ إضافي حال عودة زيزو لمصر غير صحيح، النادي السعودي بادر بوضع شرط جزائي 10 مليون دولار للتأكيد على أنه لن يفرط في اللاعب ولن يقوم ببيعه خلال مدة سريان العقد. 

وتابع: لو زيزو انتقل لنادي نيوم، كان سيظل في الدوري السعودي خلال الموسمين القادمين ولن يعود إلى مصر، وعلى سبيل المثال لو لم يوفق مع نيوم في الموسم الأول يتم اعارته لنادي آخر مع تحمل جزء من راتبه كما حدث مع طارق حامد وأحمد حجازي وغيرهم. ولكن نيوم كان يضع زيزو ضمن مشروع النادي لبناء فريق يكمل مسيرته في دوري روشن للمحترفين.

وزاد: الزمالك كان له الأولوية في إعادة زيزو خلال فترة سريان العقد مع نادي نيوم السعودي، في حال عدم تسويقه داخليًا في المملكة أو أحد الأندية الآخرى، كان الزمالك سيعيد اللاعب براتب مالي يتم الاتفاق عليه بين اللاعب والناديين.

وأضاف: عدد من أعضاء مجلس الزمالك كان لديهم ترحيب برحيل زيزو، منهم حسام المندوه، وكان يريد الاستفادة من المبلغ الكبير، وكانت له رؤية معينة في توجيه المقابل لضم عناصر جيدة، ومنهم لاعبين يلعبون في كأس العالم للأندية حاليا، منهم أشرف بن شرقي على سبيل المثال، ولاعبين آخرين.. والمندوه يستحق التحية على تفكيره في ذلك الوقت.

وأتم: هشام نصر وأحمد سليمان كانوا من ضمن الاعضاء المتواجدين في الصفقة أيضا، ونادي نيوم تواصل مع زيزو ووالده بعدما حصل على موافقة الزمالك في البداية.. ووالد زيزو جاء من المنيا للتفاوض حول رحيل نجله، وكان سيتم التنسيق حول من سيقوم بابلاغ الجمهور بالرحيل.. في مرحلة معينة كان هناك تخوف من جمهور الزمالك الذي كان متمسك باللاعب.

زيزو نادي الزمالك نيوم السعودي احمد حجازي حازم فتوح

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