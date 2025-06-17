وكيل اللاعبين: لم أتقاض أي عمولات من الزمالك.. وعقد الرمادي انتهى مع النادي

أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين، أنه نجح في إبرام عدة صفقات للزمالك كان له دور مؤثر في النادي طوال السنوات الماضية، منها عودة كارتيرون الذي نجح في الحصول على لقب الدوري، وكذلك التعاقد مع أيمن الرمادي الذي حقق لقب كأس مصر.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: كما نجح في ضم سيف الدين الجزيري لصفوف الزمالك وكان من هدافي الفريق في العديد من البطولات، وساهم في إنهاء قضية حمدي النقاز الظهير الأيمن.

وأضاف: سيف الدين الجزيري قام بتوقيع عقد جديد مع النادي ولدينا ما يثبت ذلك، ومسألة توثيق العقد أمر يخص الزمالك فقط، وهو من أبرز المحترفين الأجانب، كما سبق وتدخل لإعادة المهاجم التونسي للنادي بعدما تأخرت رواتبه المالية وكان يمتلك عرضا من الإمارات وساهم في إعادة اللاعب للنادي.

وزاد: لم أتقاضى أي جنيه أو دولار عمولة من نادي الزمالك رغم قيامي بجلب العديد من المدربين واللاعبين، وتنازلت عنها حبًا في النادي، وسبق وجلبت عرضًا للنادي لإقامة معسكر كامل لمدة أسبوع في دبي وحصل النادي على مبالغ كبيرة وقتها وواجه أندية خليجية كبيرة.

وأتم: أيمن الرمادي مدرب محترف، ويجب توجيه التحية لمجلس الزمالك بقيادة حسين لبيب في اسناد المهمة له ونجح في تحقيق لقب كأس مصر، والعقد كان يُجدد باتفاق الطرفين، وبما أنه لم يحدث أي جلسات بين الطرفين، فأن عقد الرمادي انتهى مع الزمالك.