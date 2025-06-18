اتحاد تنس الطاولة: الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية يبدأ مهامه أول يوليو المقبل

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، في اجتماعه الثلاثاء أن مهمة أحمد علي صالح وعادل شومان، في تدريب المنتخبات الوطنية، ستبدأ أول يوليو المقبل.



وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي، اعتمد اليوم، التشكيل الجديد للجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، وذلك ضمن خطة التطوير التي ينتهجها الاتحاد استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.



وجاء التشكيل الجديد على النحو التالي: تعيين الكابتن أحمد علي صالح مديرًا فنيًا لمنتخبي الرجال والناشئين، والكابتن عادل شومان مديرًا فنيًا لمنتخبي السيدات والناشئات.



ويُعد الثنائي من أبرز الكفاءات الفنية على الساحة المحلية، حيث يقود كل منهما الأجهزة الفنية لأندية القمة في اللعبة، ويمتلكان خبرات واسعة في إعداد الأبطال وصناعة الإنجازات محليًا ودوليًا.



ويقود أحمد علي صالح في الوقت الحالي الإدارة الفنية لفريق تنس الطاولة بنادي الزمالك، فيما يتولى عادل شومان الإشراف على الجهاز الفني لنادي الأهلي.



وأعرب الاتحاد عن تمنياته بالتوفيق للمديرين الفنيين في مهمتهما الوطنية الجديدة، مؤكدًا دعمه الكامل لهما في كافة الاستحقاقات المقبلة، وثقته في قدرتهما على مواصلة النجاحات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

