تطورات جديدة من معسكر الأهلي استعدادا لمواجهة بالميراس

كشف الإعلامي أمير هشام، تطورات جديدة داخل معسكر النادي الأهلي استعدادا لمباراة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “مركز الظهير الأيسر هو لازال محل تفكير شديد من جانب الجهاز الفني، وستجرى المفاضلة بين مصطفى العش وكريم الدبيس وعطية الله، في ظل تضاؤل فرصة كوكا”.

وتابع: “كريم الدبيس لاعب النادي الأهلي ظهر بمستوى طيب خلال المران الجماعي اليوم، مشيرا إلى أن هناك صراع قوي للعب في مركز الظهير الأيسر مع يحيى عطية الله، واختيار الظهير الأيسر سيكون على حسب استراتيجية خوسيه ريبيرو”.

وأضاف: “فريق بالميراس يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ويتميزون بالعامل البدني”.

واختتم: “إمام عاشور موجود مع بعثة الأهلي حتى الآن، واللاعب سيتواجد بشكل مبدئي حتى لقاء بورتو البرتغالي”.