إعلامي: الأهلي عاقب تريزيجيه بخصم 5% من عقده السنوي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي اتخذ قرارًا مبدئيًا عن طريق المدير الرياضي محمد يوسف، بتغريم تريزيجيه مبلغ يصل لـ نصف مليون جنيه.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: بالعودة إلى لائحة النادي الأهلي الخاصة بفريق الكرة وبدون أي تدخل مطلقا من محمود الخطيب رئيس النادي، تم رفع الغرامة المالية إلى مليون و 250 ألف جنيه.

وأضاف: وفقًا للائحة يتم خصم 5% من قيمة العقد السنوي، وعقد تريزيجيه مع النادي الأهلي يصل لـ 25 مليون جنيه في الموسم الأول، وهذا بعيد تماما عن عقد الاعلانات.

وواصل: لم يحدث أي كلام بين لاعبي الأهلي ومحمد يوسف بشأن تخفيف عقوبة تريزيجيه أو الغائها كما يتردد.

وتابع: تريزيجيه في حالة نفسية سيئة للغاية، ومتأثر جدًا بما حدث من اضاعة ركلة الجزاء، وقال لزملائه بأنه حزين بسبب عدم تحقيق الفوز، وأنه سيقاتل في المباراة المقبلة أمام بالميراس من أجل التعويض وتحقيق الفوز.

وأكمل: تريزيجيه قدم اعتذارا للجهاز الفني بقيادة ريبيرو وكذلك اعتذر للمدرب العام عماد النحاس.

وأشار إلى أن محمود تريزيجيه سيكون متاح وجاهز للمواجهة المقبلة أمام الجهاز الفني للأهلي في لقاء بالميراس، بعدما تمت معاقبته إداريًا، واللاعب جاهز للمباراة المقبلة وفقا لرؤية ريبيرو.