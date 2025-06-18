مصدر بالزمالك يكشف مصير حسام عبدالمجيد مع الأبيض

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر التطورات في ملف حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول الكروى في النادى، وإمكانية رحيله عقب العروض الخارجية.

وأكد المصدر: “على أن الزمالك يتحدث مع مدافعه حاليا لتعديل عقده ليحصل على 10 و11 مليون جنيه بالمواسم المتتالية، لكن اللاعب أبدى رغبة كبيرة بالاحتراف”.



وأشار المصدر: “إلى أن القلعة البيضاء لا تمتلك عروض رسمية لرحيل المدافع، لكن الوكلاء تحدثوا عن عروض من بلجيكا ومن سيسكا موسكو”.

وشدد، “لا توجد أي عروض رسمية، والأندية مثل سيسكا موسكو لا تقدم عروض كبيرة ومغرية والأرقام ليست كبيرة”.

واختتم، "مازال بعقد حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الكروي موسمين مع الفارس الابيض، ويمكن للنادي التضحية وتعديل عقده وتمديده لأنه من أهم اللاعبين بدفاع النادي والمنتخب".

الزمالك يدرس تقديم عرض لـ بيراميدز للتعاقد مع مصطفى فتحي

وفي سياق أخر.. كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن وجود اتجاه قوى لدى مسئولي القلعة البيضاء، للتقدم بعرض رسمي إلى إدارة نادي بيراميدز لضم مصطفى فتحى لاعب الفريق.

وأوضح المصدر يدرس تقديم العرض خلال الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض في الشق الهجومي خلال الموسم المقبل

وقال المصدر: “إن الزمالك يبحث التعاقد مع صفقات قوية خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية من أجل المنافسة بقوة على البطولات الموسم المقبل”.

وينتهي عقد مصطفى فتحى مع بيراميدز نهاية الموسم المقبل، وهو ما يعول عليه الزمالك في عرضه للنادي السماوي خاصة وأن اللاعب سيكون متاحا في النصف الثاني من الموسم المقبل بشكل مجاني.

ويذكر أن مصطفى فتحي يلعب في الجانب الأيمن في مركز الجناح وبالتالي سيكون اللاعب تعويضا لرحيل أحمد السيد زيزو الذي انتقل إلى النادي الأهلي.