الزمالك يحدد ملاعبه للموسم الجديد

استقر نادي الزمالك على ملاعبه التي سوف يخوض عليها مبارياته في الموسم الجديد.

ووفقا لمصدر من داخل الزمالك فإنه تم اختيار ملعب استاد القاهرة بشكل أساسي لخوض المباريات عليه.



حيث سيكون ملعب استاد القاهرة هو ملعب مباريات الزمالك في كافة البطولات سواء في الدوري المصري أو كأس مصر أو الرابطة أو الكونفدرالية.

بينما اختار الزمالك ستاد هيئة قناة السويس كملعب بديل له حال تعثر إقامة أي مباراة على ستاد القاهرة لظروف مختلفة سواء اصلاحات أو احتياجه لمباريات دولية تخص منتخبات مصر المختلفة.



وتم إختيار استاد هيئة قناة السويس "ملعب بديل" في ظل أنه أصبح أحد أفضل الملاعب الموجودة في الكرة المصرية من حيث جودة الأرضية والاستاد بشكل عام.