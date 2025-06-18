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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص| الزمالك يدرس تقديم عرض لـ بيراميدز للتعاقد مع مصطفى فتحي

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي
منتصر الرفاعي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن وجود اتجاه قوى لدى مسئولي القلعة البيضاء، للتقدم بعرض رسمي إلى إدارة نادي بيراميدز لضم مصطفى فتحى لاعب الفريق.

وأوضح المصدر يدرس تقديم العرض خلال الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض في الشق الهجومي خلال الموسم المقبل

وقال المصدر: “إن الزمالك يبحث التعاقد مع صفقات قوية خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية من أجل المنافسة بقوة على البطولات الموسم المقبل”.

وينتهي عقد مصطفى فتحى مع بيراميدز نهاية الموسم المقبل، وهو ما يعول عليه الزمالك في عرضه للنادي السماوي خاصة وأن اللاعب سيكون متاحا في النصف الثاني من الموسم المقبل بشكل مجاني.

يذكر أن مصطفى فتحي يلعب في الجانب الأيمن في مركز الجناح وبالتالي سيكون اللاعب تعويضا لرحيل أحمد السيد زيزو الذي انتقل إلى النادي الأهلي.

مصطفى فتحى نادي الزمالك الزمالك بيراميدز الأهلي أحمد السيد زيزو

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