نيرة أنور: لجنة الميني باسكت هدفها بناء جيل قوي في كرة السلة المصرية

اجتمعت لجنة الميني باسكت، في مقر اتحاد كرة السلة بحضور نيرة محمد أنور عضو مجلس إدارة الاتحاد، لبحث كيفية تنفيذ خطة الاتحاد لنشر اللعبة والنهوض بها في شتى محافظات مصر.

وكشفت نيرة محمد أنور رئيس لجنة الميني باسكت ولجنة 3x3 باتحاد كرة السلة، أن الاتحاد يعمل على تطوير الميني باسكت و3x3 بهدف بناء قاعدة قوية ترتكز على إعداد جيل جديد متميز يثق بنفسه، وخلق جيل يتمتع بالتوازن النفسي والأخلاقي، قبل التركيز على المهارات الرياضية، حيث أن البداية السليمة تصنع مستقبلًا أفضل لكرة السلة.

وحضر الاجتماع كلًا من نيرة محمد أنور، وأيمن علي عضو مجلس الإدارة، والدكتور هشام أحمد علي، والدكتور محمد حامد، والكابتن حاتم ممدوح مقرر اللجنة، والحكم الدولي وائل إبراهيم، ومحمد دمياطي رئيس لجنة حكام 3X3، والكابتن أشرف الفلكي، والكابتن شريف جنيدي، والكابتن عبدالمنعم زغلول، ومحمد عرفات وسامر سيف أعضاء مجلس إدارة منطقة القاهرة، وكابتن عمرو رضوان من منطقة الإسكندرية.