برشلونة يتفق مع نيكو ويليامز.. وعقبة واحدة أمام الصفقة

أكد تقرير صحفي، توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو، لضمه هذا الصيف.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة أتم اتفاقه مع نيكو ويليامز للانضمام إلى صفوفه لمدة 6 مواسم.

قيمة الشرط الجزائي في عقد ويليامز مع بلباو

وأضافت: “يتعين الآن تحديد توقيت دفع شرط جزائي لأتلتيك بلباو، المقدر بـ 58 مليون يورو، والذي يرتفع إلى 64 مليون يورو مع الضرائب، ويجري النادي بالفعل محادثات مع رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) لإدراجه في قواعد اللعب المالي النظيف، ويُعتقد أنه مع رحيل اللاعبين المخطط لهم، ستكون هناك مساحة كافية لتسجيله”.

يذكر أن نادي برشلونة أعلن أمس الأربعاء عن أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع خوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول.

وقال النادي الإسباني في بيان: “قام نادي برشلونة بتفعيل بند فسخ عقد اللاعب خوان جارسيا، إذ بلغت قيمة البند 25 مليون يورو بالإضافة إلى راتبه السنوي”.

وأشار: “من المقرر أن يوقع اللاعب، الجمعة، عقدا مع النادي للمواسم الستة المقبلة، حتى 30 يونيو 2031، في حفل خاص بمكاتب نادي برشلونة".