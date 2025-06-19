مجموعة الأهلي.. موعد مباراة إنتر ميامي ضد بورتو والقناة الناقلة

يلتقي فريق إنتر ميامي الأمريكي نظيره بورتو البرتغالي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان إنتر ميامي تعادل مع الأهلي سلبيًا في المباراة الافتتاحية بكأس العالم للأندية، بينما تعادل بورتو مع بالميراس مع بورتو بنفس النتيجة.

ويستهدف إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، تحقيق الفوز على بورتو في مباراة اليوم، ووضع قدمًا في الدور ثمن النهائي.

واجه ليونيل ميسي نادي بورتو مرة واحدة من قبل في مسيرته، حيث سجل هدفًا وصنع آخر ضدهم لصالح برشلونة في نهائي كأس السوبر الأوروبي على ملعب لويس الثاني في موناكو في أغسطس 2011، كما لعب خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، 90 دقيقة كاملة في ذلك اليوم.

موعد مباراة إنتر ميامي وبورتو والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة إنتر ميامي وبورتو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويمكن متابعتها على منصة ديزن (DAZN) وإم بي سي مصر (mbc).

في المقابل، يتسلح بورتو بخبراته الكبيرة في التعامل مع المباريات المهمة، لتجاوز ميسي ورفا في مباراة اليوم التي تقام على ملعب “مرسيدس بنز” بالولايات المتحدة الامريكية.

ويُعد بورتو أحد أبرز الأندية البرتغالية، فهو ثاني أكثر الفرق تتويجًا بالدوري البرتغالي برصيد 30 لقبًا، بالإضافة إلى فوزه بكأس البرتغال 20 مرة، ومشاركته في جميع مواسم الدوري المحلي، كما ترك بصمةً قويةً في البطولات الأوروبية، حيث فاز بلقبين في دوري أبطال أوروبا (1986-1987، 2003-2004)، ولقبين في الدوري الأوروبي (2002-2003، 2010-2011)، ولقب واحد في كأس السوبر الأوروبي (1987).