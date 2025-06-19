تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق البرازيلية قبل لقاء بالميراس

يلتقي فريق الأهلي المصري نظيره بالميراس البرازيلي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المحتدة الأمريكية.

وتنطلق مباراة الأهلي وبالميراس في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ميتلايف ستاديوم" بالولايات المتحدة الأمريكية.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق البرازيلية:

لعب الأهلي أمام فرق البرازيلي في 6 مناسبات سابقة قبل موقعة الليلة أمام بالميراس البرازيلي

وسبق وواجه الأهلي منافسه بالميراس البرازيلي في مونديال كأس العالم للأندية 2022 وخسر وقتها بنتيجة هدفين دون رد.

خسر الأهلي أمام الفرق البرازيلي 4 مرات وحقق فوز وحيد والمصادفة أنه كان أمام بالميراس في كأس العالم للأندية 2021 بركلات الترجيح.

استقبل الأهلي أمام الفرق البرازيلية 9 أهداف وسجل 3 أهداف فقط

كانت المواجهة الأولى في مونديال 2006 وفاز أنتر ناسيونالي البرازيلي على الأهلي 2-1 وفي مونديال 2012 فاز كورينثيانز البرازيلي على الأحمر 1-0

وتكرر لقاء الأهلي أمام فريق البرازيلي في مونديال 2021 أمام بالميراس البرازيلي وشهد فوز الأحمر للمرة الأولى في تاريخيه على الفرق البرازيلية بركلات الترجيح.

في 2022 لعب الأهلي ضد بالميراس وخسر 2-0 وفي 2023 لعب الأحمر أمام فلامنجو وخسر 4-2