نتائج بطولة الجمهورية للكاراتيه للكاتا تحت 12 سنة

انتهت منافسات أمس الأربعاء في بطولة الجمهورية للكاتا تحت 12 سنة (فردي وجماعي بنين وبنات)، المقامة حاليًا في الصالة المغطاة بجامعة حلوان، بتنظيم من الاتحاد المصري للكاراتيه في موسم 2024 / 2025، وسط مشاركة واسعة ومنافسات قوية أظهرت تطور المواهب الناشئة في رياضة الكاراتيه.

نتائج كاتا فردي بنات - تحت 12 سنة

"نور نبيل راشد (المركز الأول)، رودينا محمد عبد التواب (المركز الثاني)، رغد محسن (المركز الثالث)، ريتال هشام (المركز الثالث)، خديجة محمد (المركز الخامس)، فيروز أحمد (المركز الخامس)، کندة عصام (المركز السابع)، شهد أسامة (المركز السابع)".

نتائج كاتا فردي بنين - تحت 12 سنة

"أنس محمود (المركز الأول)، بدار خالد محمود (المركز الثاني)، عدی أحمد رأفت (المركز الثالث)، عابد محمد السيد (المركز الثالث)، يوسف حاتم أحمد (المركز الخامس)، حسين محمد (المركز الخامس)، حسن هاني (المركز السابع)، يحيي وليد (المركز السابع)".

نتائج كاتا جماعي بنين - تحت 12 سنة

(المركز الأول): "عابد محمد السيد، يوسف أيمن، وآسر محمود عبد العال".

(المركز الثاني): "أنس محمود، عدي أحمد رأفت، وعمر هاني".

(المركز الثالث): "سليم أحمد، يحيى وليد، يوسف عمرو جمال، حسين محمد، يس إسلام، محمد محمد أحمد، وعبد الحليم مصطفى".

(المركز الخامس): "يوسف أحمد، حسن هاني، عمر محمد، يوسف عثمان، يوسف محمود، إبراهيم محمد، محمد أحمد، وعبد الناصر بلال"

(المركز السابع): "زياد شريف، أحمد سعودي عبد الرحمن ياسر، يوسف مصطفى، ساجد إبراهيم، إسلام عصام، آدم عصام، آدم عمرو رمضان".

نتائج كاتا جماعي بنات - تحت 12 سنة

(المركز الأول): "شهد أسامة، ملك ممدوح، مريم حمدي، ورودينا محمد عبد التواب".

(المركز الثاني): "جنى ضياء، منة السيد محمد، نادين أحمد، ورغد محسن".

(المركز الثالث): "جنى رضا، نور نبيل راشد، شروق محمد، شروق محمد حسن، فریدة شریف، ريتال هشام، وفيروز أحمد عبد القادر".

(المركز الخامس) "ايتن محمد، کنده عصام، لارا أحمد، أروى محمد، جنة باسم، وهنا السيد".

(المركز السابع): "لمياء أسامة، حبيبة ياسر، كريمة ياسر، ميرال محمد فتحى، آسيا حمادة، مريم طاهر الحسيني، جنى خالد عبد القادر، أسماء محمد عبد القوى".



وتشهد البطولة، التي تقام بصالات جامعة حلوان والمنطقة بصالة المنطقة بالقاهرة، منافسات في فرعي الكاتا والكومتيه، للبنين والبنات على حد سواء، حيث خصص اليوم الأول لمباريات الكاتا الفردي والجماعي، والتي بدأت في تمام الساعة 11 صباحًا، وتواصلت يوم الخميس 19 يونيو بفئات الكاتا للبنين والبنات.

وتنطلق يوم الجمعة الموافق 20 يونيو مباريات الكوميتيه للبنات (دان وكيو) في مختلف الأوزان، بدءًا من وزن 36 كجم وحتى فوق 48 كجم، بينما تقام مباريات الكوميتيه للبنين بداية من الأحد 22 يونيو، وتستمر حتى يوم الاثنين 23 يونيو، حيث تشمل المنافسات الأوزان 44 كجم، 48 كجم، 52 كجم، وفوق 52 كجم .