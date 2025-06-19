بعد قرار رحيله.. مصدر يكشف تنازل لاعب الزمالك عن مستحقاته

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن اللاعب مهاب ياسر لاعب الفريق أنهى خطوات انتقاله إلى فريق نادي حرس الحدود.

وأكد المصدر لـ “صدي البلد”: “إلى أنه في ظل الإستقرار على قرار رحيل مهاب ياسر عن الفريق في ظل عدم ظهوره بشكل جيد، ولم يقدم أي شيء يذكر مع نادي الزمالك، وشارك لدقائق معدودة فقط وفشل في إثبات نفسه".

وأضاف المصدر: “أن مهاب ياسر قرر التنازل عن مستحقاته المالية لدى الزمالك مقابل الرحيل وخوض تجربة يتمكن من المشاركة فيها، خاصة في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأبيض تقريبا منذ انضمامه في موسم الانتقالات الشتوية في شهر يناير من العام الماضي”.

وأنهى مهاب ياسر انتقاله إلى فريق حرس الحدود بداية من الموسم المقبل ليخوض تجربة جديدة له.