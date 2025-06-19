تعرّف على مُعلّقي مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي بمونديال الأندية

يستعد الجهاز الفنى للنادي الأهلي، بقيادة الإسباني ريبيرو، لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم للأندية، وكان التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي.

معلقو مباراة الأهلي وبالميراس

يعلق على أحداث المباراة كل من:

مدحت شلبي على إم بي سي مصر 2 وفارس عوض إم بي سي مصر 1، وعبد الله الحربي (MBC Action)، ومحمد الشاذلي (DAZN).

وكانت قنوات إم بي سي مصر قد أعلنت إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس البرازيلى

وتقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلى فى السابعة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، على ملعب ميت لايف في نيو يورك، فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي واجه بالميراس البرازيلي مرتين في كأس العالم للأندية 2021 و2022، في فبراير 2021 بقطر، وانتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية.

وفى 8 فبراير 2022، حقق بالميراس الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في الإمارات في نصف النهائي.