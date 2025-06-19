شوبير يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بالميراس

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام بالميراس البرازيلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، في ظل الغيابات العديدة في صفوف الفريق.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "تشكيل الأهلي محمد الشناوي، ومحمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم ومصطفى العش ده هيكون مفاجأة الدفاع وأعتقد هيلعب أساسي النهارده".

وأضاف شوبير: “في نص الملعب هيكون حمدي فتحي ومروان عطية ومحمد على بن رمضان وقدامهم زيزو ووسام أبوعلى وتريزيجيه”.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس البرازيلى

وتقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلى فى السابعة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، على ملعب ميت لايف في نيو يورك، فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي واجه بالميراس البرازيلي مرتين في كأس العالم للأندية 2021 و2022، في فبراير 2021 بقطر، وانتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية.

وفى 8 فبراير 2022، حقق بالميراس الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في الإمارات في نصف النهائي.